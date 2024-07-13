CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit İstihkam Astsubayı Bahadır Rıdvan Talay İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.