CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yaşamlarını yitiren 83 yaşındaki Hatice Kocakoç ve 22 yaşındaki Nazar Karataş için başsağlığı dileğinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ordu ve Muş'ta yaşanan sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'a ve 22 yaşındaki Nazar Karataş'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."