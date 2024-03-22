CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel\'in proje tanıtım toplantısına katıldı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Selçuk Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

Özel, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sengel'in ilçede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade ederek belediyeyi yeniden kazanacaklarına inandığını belirtti.

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin kavgaların, gerilimlerin partisi olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Geçmişte birlikte olduklarımız olur, ayrılır gider, kimseye kötü söz söylemeyiz. Bakın, bizi başka partilerle kimse karıştırmasın. Mayıs ayında iki ittifak yarıştı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Cumhur İttifakı'ndan da ayrılanlar oldu. Bizden de oldu. Cumhur İttifakı'ndan Yeniden Refah'a ayrıldı. Birlikteyken ondan iyisi yok. Ayrılınca diyor ki 'ip cambazı' Oysa bizden ayrılanlar var. Bizi eleştirenler var. Ne diyoruz? 'Canın sağ olsun' Ben başka partiden bile bizden ayrılana 'canın sağ olsun' derken, başka partiden partilere dahi kötü söz söylemezken, bizim kendimizden olan geçmişte bizden olan kimseye kötü sözüm olmaz."

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"Bu seçimin geçen seçimden hemen sonra yapılması, 4 yıl daha seçim olmayacak olması, geneldeki iktidarın yerelden dengelenmeye ihtiyacının olması ve bu iktidarın her şeye rağmen oy alması, 'emekli bu durumdayken oy veriyor', 'çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor', 'memurlar bu durumdayken oy veriyor' diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir. Bunun önünde durmanın tek yolu önümüzdeki sandıkta hep birlikte bu iktidara bir sarı kart göstermek, bir kırmızı ışık yakmak, 'bizi hesaba katmak zorundasın' demek durumundayız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoksulların, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafın yanında duracak sosyal demokrat bir parti olduklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte konuşma yapan Filiz Ceritoğlu Sengel de seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri açıkladı.