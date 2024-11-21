CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve İsmail Hakkı Tombul ile bir araya geldi.
CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Meryem Gül Çiftci Binici eşlik etti.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sol Parti ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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