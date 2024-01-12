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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu'da açılış törenine katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu'da açılış törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Özel, yaptığı konuşmada projelerin temellerinin atıldığı dönemde olduklarını ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ilçeye kazandırdığı eserleri takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ferdi Zeyrek ve tüm ilçe belediye başkan adaylarına kefil olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu\'da açılış törenine katıldı
12.01.2024 - 15:22,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ilçe belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Özgür Özel, Orta Park Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, grup başkanvekilliği döneminde temelleri atılan projeleri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ilçeye önemli eserler kazandırdığını kaydeden Özel, Akın'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde bir kez daha Turgutluluların teveccühüne talip olduğunu ifade etti.

Özel, CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ferdi Zeyrek ile tüm ilçe belediye başkan adaylarına kefil olduğunu da vurguladı.

Seçmenlerden 31 Mart'taki yerel seçimlerde iktidara "sarı kart göstermesini" isteyen Özel, "Yeter artık. 'Hizmete oy veriyorum, bundan sonra böyle devam edersen beni görmezsen sana oy vermiyorum, seni uyarıyorum.' demenin zamanıdır." dedi.

Herkesi 14 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek "Anayasa Mitingi"ne davet eden Özel, konuşmasının ardından, çarşı, çok amaçlı salon, kültür merkezi, kadın sığınma evi, pazar yeri, cemevi ile spor kompleksinin açılışını yaptı.

Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine ilişkin açıklama

CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına geçen Özel, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimini kazanmak istediklerini, bunun kendilerine büyük bir moral üstünlüğü sağlayacağını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesiyle ilgili soru üzerine Özel, geçen yılki depremlerde Hatay'ın büyük bir yıkım yaşadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Depremden sonra büyük öfke, büyük kırgınlık, devlete olan öfke ve kırgınlık ve yerel yönetimlere olan öfke ve kırgınlığın ne boyutta olacağı noktasında biz bu konuda bir ölçme, değerlendirme yapmadan adım atmayacağımızı söylemiştik. Biz Hatay'la ilgili, çoğu yerde tek bir anketle aday belirliyoruz, tam dört anket yaptık. Dört ankette memnuniyete baktık. İtiraz var mı diye baktık. Başka isimlerle baktık ama bütün anketlerin sonunda Hatay bizim gösterebileceğimiz en iyi aday noktasında Sayın Lütfü Savaş'ın ismi bir kez daha şekillendi."

Özel, CHP Hatay İl Örgütünün de bu yönde görüş bildirdiğini aktardı.

Anketlerde yalnızca CHP üyelerinin değil tüm Hataylıların görüşünü aldıklarını, CHP için de Hatay için de en doğru kararı verdiklerine inandığını vurgulayan Özel, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Hatay'da sadece büyükşehir belediye başkanı değil, alttaki belediyelerin de adaylarının en doğru şekilde ve bir an önce belirlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Özel ve beraberindekiler, Turgutlu Belediyesini de ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ziyaretin anısına Özel'e bir biblo hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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