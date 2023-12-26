CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan\'da öldürülen Türkan Feyzullah\'ı anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah'ı andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan Türklerin, totaliter rejime karşı mücadelesinin sembolü olmuş, 18 aylık Türkan bebeği, katlinin yıl dönümünde anıyorum. Türkan bebeği de Bulgaristan Türkleri'nin yaşadığı zulmü de unutmayacağız." ifadesini kullandı.