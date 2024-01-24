CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.
Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
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