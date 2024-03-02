CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Milli Takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa onlar oy verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye İttifakı'na Milli Takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa onlar oy verecek. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları kazandığında kim gözyaşı döküyorsa onlardan oy bekler." dedi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen "halk buluşmasında" seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Özel, memleketinden bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, başta Somalı madenciler olmak üzere Türkiye'deki bütün madencilerin özlük haklarının iyileşmesinde emeklerinin olduğunu söyledi.
Özel, madencilerin, emeklilerin sesi olmaya, onların taleplerini duyurmaya devam edeceklerini dile getirerek, ilçedeki belediye başkan adayları Sercan Okur'un avukat kimliğiyle bugüne kadar pek çok ilçe sakininin sorununu çözdüğünü, seçilmesi halinde de aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Emeklilerin ortalama 10 bin lira maaşla zor geçindiğini belirten Özel, "10 emekliden yaklaşık 8'i 10 bin lira alıyor. Daha iki gün önce Türk-İş açıkladı. Açlık sınırı 16 bin 200 lira. Emekliler açlık sınırının 6 bin lira altında geçinmeye zorlanıyor, yokluğa, felakete, açlığa sürükleniyor. Ben emekliye 'para ver' deyince, 'Emekliye para verirsem çalışanlara maaş ödeyemem' diyor. Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adaylarının sadece partinin adayı olmadığını "Türkiye İttifakı'nın adayı" olduğunu aktaran Özel, "Bu ittifakın adı Soma'da 'Soma İttifakı', Manisa'da 'Manisa İttifakı' Türkiye'de 'Türkiye İttifakı'. Bu ittifakın rengi kırmızıyla beyaz. Ay yıldızlı al bayraktan alıyor rengini. İçinde sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar var. Türk'ünü Kürt'ünü, Laz'ını, Çerkez'ini, Karadenizlisini, doğulusunu, güneydekini, Manisa'dakini ayırmıyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye İttifakı'nın temsil ettiği kesime işaret ederek, "Türkiye İttifakı'na Milli Takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa onlar oy verecek. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları kazandığında kim gözyaşı döküyorsa onlardan oy bekler. Kimin emekli maaşı yetmezse, kimin iş güvencesi yoksa, kimin çocuğu yurt dışına gitmek istiyor ve endişeleniyorsa onlar Türkiye İttifakı'ndadır." dedi.
Özel, konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Soma Belediye Başkan adayı Sercan Okur'u takdim ederek alandakilerden destek istedi.
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