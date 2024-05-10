CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım\'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba, CHP İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan ve partililer de hazır bulundu. Özel, Yalım'a güvenini ve desteklerini dile getirdi.

10.05.2024 21:36  Güncelleme: 21:41
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti.

Uşak Belediyesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba, CHP İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan ve partililer karşıladı. Özkan Yalım'ın makam odasında konuşan Özel, "Ben Özkan Yalım'ın örgütümüzde, milletvekilimizle birlikte çok başarılı işler yapacağını, Uşak'ın ona duyduğu güveni boşa çıkarmayacağını, bizlerin beklentilerini karşılayacağını ve her geçen gün Uşak'ta hem partimize, hem kendisine duyulan güvenin, verilen desteğin bir kat daha artacağını biliyorum. İnanıyorum. Kendisine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte kimseyi adam kayırmacılık, akraba kayırmacılık, partizanlık olmadan, bütün Uşak'a en doğru hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük bir başarı öyküsü yazılmasını dikkatle takip edeceğiz. Bize düşen ne varsa. CHP'li diğer belediyeler, Avrupa Birliği fonlarının araştırılmasında, Belediyeler Birliği'nin yapacağı projelerle katkılarla hep Uşak'ın arkasında olacağız. Karahallı için de, Eşme için de, belde belediyelerimiz için de farklı bir durum yok. İnsanlar CHP'ye verdiği oydan pişman olmayacaklar. Memnun olacaklar. Vermeyenler bir sonraki seçim için sabırsızlanacaklar" dedi.

Konuşmanın ardından tebrik ziyareti basına kapalı devam etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret etti - Son Dakika

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