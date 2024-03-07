CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal\'ın söylemini talihsizlik olarak nitelendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özür Özel, dün Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak nitelendirdi.
Bilecik'te düzenlenen miting öncesinde il başkanlığını ziyaret eden Özgür Özel, burada basın mensuplarının sorunu yanıtladı. Konuşmasında dün Afyonkarahisar'da Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem parti hariç herkese kapımız açık' söylemlerine değinen Özel, konuyu talihsizlik olarak gördü. Özel konuyla ilgili konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
" Türkiye'deki 81 ilde ve seçime girdiğimiz bin 150nin üzerindeki seçim çevresindeki belediye başkanlarımızın tamamının imzalayacağı bir taahhütname bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi. Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii bir takım fırsatçılarda bunun üzerinde uzun süre tepindiler. Ama dünden bugüne olacak bir şey değil aylardır süren bir hazırlık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde eşitlik politikası var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten bunu 9 madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızın başta kadın erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını ırk, mezhep, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir. Bu belgesi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bugün kadın erkek eşitliği noktasındaki ve eşitsizliklerle ve cinsiyet eşitsizliklerdekiyle mücadele yönündeki taahhütnameyi imzalayarak iradelerini beyan ediyorlar." - BİLECİK
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın söylemini talihsizlik olarak nitelendirdi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin talanı ve israfı bitirerek ülkeye hizmeti, sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı getirdiğini söyledi. Özel, ayrıca çiftçileri 31 Mart'ta dayanışmaya ve iktidara itiraz etmeye davet etti.
AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Balıkesir'de AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ile birlikte Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Orkan, iş dünyasının taleplerini dinledi ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Balıkesir Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştiren Orkan, iş adamlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Orkan, Ortaca ve Kavaklı mahallelerini ziyaret ederek coşkuyla karşılandı ve Karesi halkının Cumhur İttifakı'na olan desteğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çaycuma ilçesinde yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin enerjide bağımsız, yabancıya muhtaç olmayan bir ülke olması için çalıştıklarını belirtti. Tunç, ayrıca demokrasinin güçlendirildiğini ve terörle mücadelede başarılı olduklarını vurguladı. Seçim irtibat bürosu açılışında ise Türkiye'nin kalkınması için yapılan çalışmalardan bahsetti ve yeni bir anayasa yapma hedeflerini paylaştı.
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Taşkın, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal ve CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın geçmişteki açıklamalarını eleştirerek, DEM Partisi ile iş birliği yapacaklarını sordu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi. Hatipoğlu, Eskişehirli vatandaşların talep ve şikayetlerini dikkate aldıklarını belirterek, infaz koruma memurlarına yeniden ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağını söyledi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerini tamamladıklarını ve seçim kurullarının ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Diyarbakır'da yapılan incelemelerde hakimlerin ve kurulların seçime hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Yener, tüm Türkiye'de sorunsuz bir seçim yapmayı umduklarını dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun önemine dikkat çekerek, enerji ve sulama barajları ile sanayi ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini belirtti. Yumaklı, suyun verimli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, su konusunun artık hayatın içinde olduğunu ve su verimliliğine ilişkin planlarını uyguladıklarını ifade etti. Ayrıca, Haslı Barajı'nın yatırım değerini ve suya yönelik yapılan projelerin toplam değerini paylaşan Yumaklı, su olmadan üretimin mümkün olmadığını ve enerji, sulama ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini söyledi.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Sandıkçı, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte esnafı ziyaret etti. Yavaş, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra bölgedeki dükkanları gezerek esnafın sorunlarını dinledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından İsveç'ün NATO'ya katılım belgelerini teslim ettiğini ve ittifakın 32. üyesi olduğunu açıkladı. Stoltenberg, İsveç'in NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kıldığını belirtti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç'in NATO üyesi olduğunu ve birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceklerini ifade etti.
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