CHP Genel Merkezi\'nde Arbede ve Temizlik

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün yaşanan tahliye sonrasında binada oluşan arbedenin izleri temizleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde dün polis ekiplerinin binaya girmesinin ardından partililer ile ekipler arasında arbede yaşandı.

Binayı terk etmek istemeyen partililer polis ekiplerine direnince genel merkez binasında büyük hasar oluştu.

Ekiplerce partililerin dışarı çıkarılmasının ardından Özgür Özel ve yönetimi de TBMM'ye yürümek üzere binadan ayrıldı.

Oluşan hasar personel tarafından kısa sürede temizlenerek eski haline getirildi. Sabah saatlerinde ise ortaya çıkan görüntüye ufak tefek cam kırıkları ve kapılardaki hasar yansıdı. Binada Özgür Özel'in fotoğrafları ve kapıdaki görevli isimleri de odalardan kaldırıldı.

Yaşanan arbede sonrası binada temizlik ve tamir çalışmaları devam ederken sokakta polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor. - ANKARA