CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları atılıyor - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları atılıyor

28.05.2023 21:17

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılması sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup, "Kemal istifa" sloganları atmaya başladı.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanırken, oyların sayım işleminde sona yaklaşıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin kazananı oldu. Bu gelişme sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık, "Kemal istifa" sloganları attı.

21.30'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da basın açıklaması yapacak. Kılıçdaroğlu'nun, basın açıklamasını CHP Genel Merkezi'nden yapacağı belirtildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Merkezi'nin önünde 'Kemal istifa' sloganları atılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları atılıyor - Son Dakika
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