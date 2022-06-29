CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, asgari ücrete yapılması öngörülen artışa ilişkin "Adaletse, hakkaniyetse asgari ücreti; açlık sınırının üstüne yüzde 6 koyacaksın, 6 bin 770 lira yapacaksın." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesine bugün TMSF yöneticilerine ilişkin bir düzenlemeyi götüreceklerini bildirdi.

Bu düzenlemeyle TMSF'nin el koyduğu şirkete atanan yöneticilere, 15 Temmuz darbe girişimini bastırmaya çalışanlara tanınan imtiyazların verildiğini söyleyen Altay, "Buna hakikaten 'Pes.' denir. Hırsızlık yapacaksın, darbeyi bastırmaya çalışan askere, polise sağlanan imtiyazdan yararlanacaksın. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Umarım Anayasa Mahkemesi de hukuka sahip çıktığını gösterecek." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TMSF'deki Boydak Holding hakkında bazı iddiaları gündeme getirdiğini anlatan Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin bu iddialara ilişkin açıklama yaptığını aktardı. Altay, "Canikli, 'Şahsı buldum.' demiş. İki hafta önce TBMM'ye getirilen Meclis araştırma önergesini niye reddettiniz? Sayın Canikli bu kadar kendinden eminse Sayın Kılıçdaroğlu hakkında dava da açsın. Bir mertlik de yapsın, Meclis araştırma komisyonu kuralım, araştıralım." ifadelerini kullandı.

Altay, Türkiye ekonomisinde her geçen gün daha fazla olumsuzluk yaşandığını savunarak, TBMM'de 2022 yılının "ikinci bütçesinin" görüşüldüğünü, bütçenin kabul edilmesinin ardından vatandaşlardan daha çok vergi toplanacağını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştiren Altay, hiçbir ülkede Türkiye'de olduğu gibi enflasyonun veya akaryakıt fiyatlarının artmadığını dile getirdi. Altay, "Belki yaz geçer ama bu kışı millet geçiremez. Bu senin dik kafalılığın bu ekonomiyi daha kötü hale götürecek." dedi.

Engin Altay, ülkede çalışan nüfusun yarısının asgari ücretli olduğunu belirterek, "Çalışan ve emeklilerin yüzde 50'si açlık sınırının, yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor Erdoğan. Şimdi asgari ücretle ilgili mırın kırın ediyorsun. Temmuzda asgari ücretin artması lazım. Adaletse, hakkaniyetse asgari ücreti; açlık sınırının üstüne yüzde 6 koyacaksın, 6 bin 770 lira yapacaksın. Hiç kurtuluşun yok, bunu yapmak zorundasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürekli efelenip çark eden Erdoğan ile karşı karşıyayız"

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden "torba" teklife değinerek, teklifle en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükseltilmesini eleştirdi. Altay, "6 aylık enflasyon bu aykiyle beraber yüzde 40 olacak. En düşük emekli maaşına da zam yapman lazım. Buna 'Hayır.' diyemeyiz ama yetersiz. En düşük emekli maaşının hiç değilse 3 bin 500 lira olması lazım. Kamu ya da özel sektör emeklisi yüzde 40 zam alacak. Öbür garibanın günahı ne? Herkese yüzde 40 vereceksin." şeklinde konuştu.

Altay, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarının da 2-2 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 ek bütçesi hakkındaki açıklamalarının tutarlı olmadığını öne süren Altay, "Bütçe açığı düşmüyor. Sana bu konuşmayı kim yaptırdıysa onun kulağını çek. Bunu biliyorsan millete yalan söylüyorsun. Gelir 1 trilyon 80 milyar lira, gider de aynı. Böyle bir konuşmayı nasıl yaparsın?" sözlerini sarf etti.

Engin Altay, iktidarın, vatandaşın taleplerini yerine getiren düzenlemelerine olumlu yaklaştıklarını da belirterek, "CHP, iyileştirmelere 'Hayır.' demez. Sayın Genel Başkan en az 3 bin 600 kere '3600' demişken, bu geldi, 'Hayır.' diyecek halimiz tabii yok." dedi.

2022 yılı ek bütçesine rıza göstermeyeceklerini de söyleyen Altay, bütçedeki çarpıklığı gündeme getireceklerini anlattı.

Bir gazetecinin sorusunu da yanıtlayan Altay, İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, ülkelerin dış politikalarında dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikaya ilişkin bazı söylemlerini sıralayan Altay, "Sürekli efelenip çark eden Erdoğan ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Mutabakat metnini okuduğunu, metnin belli kararlılıkları vurguladığını anlatan Altay, "Şunu hissettim; Biden ile görüşme öncesi ya Biden'a jest yaptı ya da Biden ile görüşmeyi sağlayabilmek için çark etti." görüşünü öne sürdü.

CHP'li Altay, NATO'nun teröre karşı ortak duruş sergilemesini memnuniyet verici bulduklarını da belirterek, "Bizim dış politikadaki kırmızı çizgimiz, Türkiye'nin itibarı ve onurudur. Teröre destek veren ülkelere karşı tavırlı, refleksli olunması yerindedir ama sonra 'muğlak' nitelenebilecek bir mutabakatla da çark etmemek lazım." diye konuştu.