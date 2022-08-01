CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal" - Son Dakika
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CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"

01.08.2022 15:55

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuk olduğu canlı yayında partisinin cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. 6'lı masa adına konuşamayacağını ancak partisinin adayının net olduğunu ifade eden Altay, "Ama CHP'nin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

Önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesi, kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu açıkladı. CHP'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın ise adayı henüz açıklanmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta, seçim tarihinin açıklandığı gün 6'lı masa ve Millet İttifakı olarak belirledikleri adayın ismini duyuracaklarını belirtti.

"CHP'LİLERİN ADAYI BAY KEMAL"

Siyaset kulisleri aday olacak isimlerle çalkalanırken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün FOX TV'de yayınlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6'lı masa adına aday açıklamasında bulunamayacağını söyleyen Altay, "Ben 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Erken seçim olmadığı takdirde AK Parti'nin oy oranındaki düşüşün çok daha fazla olacağını iddia eden CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. İktidarın bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini belirten Altay, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar." dedi.

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Son Dakika Politika CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız 'Bay Kemal' - Son Dakika


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