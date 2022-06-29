CHP Grup Başkanvekili Özel, Kilis'te konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kilis'te konuştu

29.06.2022 22:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, diplomasiyi, güçlü uluslararası ilişkileri kullanarak, Avrupa Birliği'ne (AB) de sorumluluklarını hatırlatarak sığınmacı sorununu çözeceklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, diplomasiyi, güçlü uluslararası ilişkileri kullanarak, Avrupa Birliği'ne (AB) de sorumluluklarını hatırlatarak sığınmacı sorununu çözeceklerini belirtti.

Özel, partisinin Kilis İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi.

Parti olarak sığınmacı düşmanı olmadıklarını belirten Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşşar Esed ile 1 yıl içerisinde masaya oturacağını, hem AB'yi hem de Birleşmiş Milletler'i bu işin içerisine dahil ederek sığınmacı sorununu çözerek Türkiye'yi rahatlatacaklarını kaydetti.

Sığınmacı düşmanı olmadıklarını, sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların karşısında olduklarını ifade eden Özel, "Bize yakıştığı şekilde diplomasiyi, uluslararası güçlü ilişkilerimizi konuşturarak, Avrupa Birliği'ne sorumluluklarını hatırlatarak bu yükten Kilis'i de Türkiye'yi de kurtaracağız." diye konuştu.

Vatandaşın ekonomik sıkıntı çektiğini dile getiren Özel, mutfaktaki, sokaktaki ve vicdanlardaki yangını ancak seçim sandığı ve milli iradenin söndürebileceğini savundu.

Özel ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 110 projesinin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 110 projesinin temel atma, açılış ve tanıtım törenine katıldı ABD'nin Bağımsızlık Günü Başkent'te kutlandı ABD'nin Bağımsızlık Günü Başkent'te kutlandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Birliği, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, Kilis'te konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
21:38 DSÖ, koronavirüse karşı uyardı: Salgın henüz bitmedi
18:34 Ali Babacan: 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında
20:56 Yasak aşkını kabul eden Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti
20:35 Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 22:39:52. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özel, Kilis'te konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement