CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Eskişehir'de kapalı pazar yeri açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz sandığı bekliyoruz. Vatandaş sandığı bekliyor. Ülke, bu cendereden kurtulmak istiyor. Oylarınızı verirseniz bu iktidarı değiştirebilirsiniz." dedi.

Özel, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Mahmudiye Belediyesi Kapalı Halk Pazar Yeri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, erken seçim talep ettiklerini, vatandaştan oy istediklerini dile getirdi.

Özellikle son günlerde herkesin gözünün dolar kurunda olduğunu belirterek ekonomide uygulanan politikaları eleştiren Özel "Bu kötü yönetimden ülkeyi yönetenler sorumlu. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Hem bizim belediyelere hem de Türkiye'deki tüm belediyelere. Yıl sonunda geçen sene hedeflediğiniz kur neyse biz borcu oradan ödeyelim. Üstü kötü yönetiminiz, iş bilmezliğiniz olduğu için onu mutlaka Hazine üstlensin. Aksi durum vatandaşı cezalandırmaktır." şeklinde konuştu.

Özel, herkesin kendi iddiasıyla sınandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılında şekerde, unda, bulgurda, ayçiçeği yağında kilo ve ambalaj sıkıntısı var, '1 paketten fazla alamazsın' deniliyor. 1940'lardaki İsmet Paşa'nın ülke için aldığı tedbiri diline dolayanlar bugün 80 yıl sonra Türkiye'yi o noktaya getirdiler. Bugün geldiğimiz noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin savrulduğu noktadan, ekonominin getirildiği noktadan üzüntü, utanç duyuyoruz. Çağrımız şudur, artık erken seçim değil, derhal seçim zarurettir. Cesaretiniz varsa koyun sandığı millet karar versin. Biz sandığı bekliyoruz. Vatandaş sandığı bekliyor. Ülke, bu cendereden kurtulmak istiyor. Oylarınızı verirseniz bu iktidarı değiştirebilirsiniz. Değiştirirseniz Türkiye'nin makus talihine el koyarsınız."

İktidarın değişmesi durumunda döviz kurunun ve enflasyonun düşeceğini, işsizliğin biteceğini savunan Özel, "Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağız. Bunu dostlarımızla, ittifak ortaklarımızla yapacağız. Seçimden sonra Türkiye'nin önü açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek pazar yerinin açılışı gerçekleştirildi. Özel ve beraberindekiler, pazarı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar yeri açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Özel, CHP Mahmudiye İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.