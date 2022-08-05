CHP'li Özel: Yeni atanan başkanın 'özür diliyoruz' demesi değerlidir ama yetmez - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Özel: Yeni atanan başkanın 'özür diliyoruz' demesi değerlidir ama yetmez

05.08.2022 17:38
CHP'li Özel: Yeni atanan başkanın 'özür diliyoruz' demesi değerlidir ama yetmez

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kamu Personel Seçme Sınavı'yla (KPSS) ilgili, "Yatak odalarında 100 binlerce çocuk ağlıyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kamu Personel Seçme Sınavı'yla (KPSS) ilgili, "Yatak odalarında 100 binlerce çocuk ağlıyor. 'Yemekten içmekten kesildi, çocuğum masaya gelmiyor' diyor anneler. Mağdur ettiniz, sorumlusu da sizsiniz. Yeni atanan başkanın ilk paragrafı, son cümlesi 'özür diliyoruz' demesi, değerlidir ama yetmez" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Türkiye'nin günlerdir KPSS'yi konuştuğunu belirterek, "Burada önce temel bir vurgu yapmak gerekir. KPSS skandalı ortaya çıktı ve ardından Cumhurbaşkanı'nın, Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirmesiyle herkes bu soruşturmanın sonuçlarını bekledi ve hızlı şekilde de görevden almalar, yeni atamalar, sınavın iptali, önümüzdeki sınavların ertelenmesi gibi hususlar var. Bu hızlı refleks nasıl sağlandı? KPSS'deki sorunu, kim nasıl duyurdu? Gazete manşetlerinden mi öğrendik? Televizyonlar 'son dakika' diye mi verdi, sorulardaki benzerliği? Hayır, bunu gençler sosyal medyada duyurdu. Orada tepki çığ gibi büyüyünce İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı'nı haberdar etti ve ardından da bu saydığım gelişmeler yaşandı" diye konuştu.

'ÖZÜR İLE BU İŞ GEÇİŞTİRİLEMEZ'1 milyon 600 bin kişinin yeniden sınav stresine girdiğini aktaran Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kazanma ümidi olanları perişan ettiniz. Hazırlanıp hazırlanıp bu sınava girmiş, 'acaba' diyenleri mahvettiniz. Sınavı iyi geçenler, 2 gözü 2 çeşme. Hepimize telefonlar geliyor, annesinden, babasından. 'Çocuğum perişan oldu, yapmasınlar etmesinler' ama elde bir şey yok, yapabilecek bir şey yok. İptal etmese başka haksızlık, iptal ediyor başka mağduriyetler. Ondan sonra 'hiçbir çocuk mağdur olmayacak' diyorlar. Şu anda yatak odalarında 100 binlerce çocuk ağlıyor. 'Yemekten içmekten kesildi, çocuğum masaya gelmiyor' diyor anneler. Mağdur ettiniz, sorumlusu da sizsiniz. Demiyor musun 'her şey bende', bunun da sorumluluğu sende. Öyle onu görevden alarak yerine bunu atayarak olmaz. Ayrıca yeni atanan başkanın ilk paragrafı, son cümlesi, 'özür diliyoruz' demesi değerlidir ama yetmez. Özürle bu iş geçiştirilemez. Kaldı ki ÖSYM'nin başındaki kişi, eskiden FETÖ'cüydü. O dönem iktidarları varken darbeden önce, 'araştırdık suçu yok' darbeden sonra suçlu bulundu. Yerine bir tarikatçi bir cemaatçi bir tarikatçi bir cemaatçi daha. Şimdi gitti, yeni gelen kişiyle ilgili de cemaat ve tarikat bağlantıları. Bu işlerden ders çıkarmak lazım."


YORUMLAR
500
CHP'li İzel Zenginobuz'dan üniversite sınavı itirafı: Bu sayede matematikten full çektim CHP'li İzel Zenginobuz'dan üniversite sınavı itirafı: Bu sayede matematikten full çektim CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel: Yeni atanan başkanın 'özür diliyoruz' demesi değerlidir ama yetmez - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:49:38. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Özel: Yeni atanan başkanın 'özür diliyoruz' demesi değerlidir ama yetmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement