CHP'li Özel, MHP'li Bülbül'ün "e-ticaret kanunu" ile ilgili açıklamasına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Özel, MHP'li Bülbül'ün "e-ticaret kanunu" ile ilgili açıklamasına yanıt verdi Açıklaması

15.09.2022 18:44
CHP'li Özel, MHP'li Bülbül'ün "e-ticaret kanunu" ile ilgili açıklamasına yanıt verdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün "e-ticaret kanunu" açıklamasına ilişkin, "Anayasa'dan yetkisini alan bir başvuruyu yapmış olmamız, sizi neden bu kadar rahatsız etmektedir?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün "e-ticaret kanunu" açıklamasına ilişkin, "Anayasa'dan yetkisini alan bir başvuruyu yapmış olmamız, sizi neden bu kadar rahatsız etmektedir?" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, CHP'nin e-ticaret kanununun bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmasını eleştirdiğini anımsattı.

Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvuruya, MHP'nin AK Parti'den esinlenerek itirazda bulunduğunu ileri süren Özel, "Ey Levent Bülbül, Anayasa Mahkemesi gayrimeşru bir yer mi ki Anayasa Mahkemesine başvuru olunca feryat ediyorsun?" diye sordu.

Anayasa'nın sağladığı güvence doğrultusunda Anayasa Mahkemesine başvuru haklarını kullanacaklarını kaydeden Özel, "Bizler, sizin gibi suç örgütlerinin koğuşlarına gitmeyiz, suç örgütü liderleriyle kol kola girmeyiz. Anayasa'dan yetkisini alan bir başvuruyu yapmış olmamız, sizi neden bu kadar rahatsız etmektedir?" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesine başvuru yapmanın ana muhalefet partisine verilen bir hak, topluma karşı da sorumluluk olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"E-ticaret Kanunu üzerinden millilik taslamayın. Sen ki nice vatandaş aleyhine, ülke aleyhine kanuni düzenlemeye 'evet' oyu vermiş birisin. Saraydan gelince, ülkenin aleyhine, yandaşların ya da yabancıların lehine her karara, her teklife, her düzenlemeye gözü kapalı 'evet' diyenlerin şu gösterdiği hassasiyete bak. 'Bu kanunun tümünü Anayasa Mahkemesine taşıdığımız' gibi bir algıyı boşu boşuna yaymayın. Kaldı ki bu kanun madem bu kadar önemli, yürürlük tarihi neden 1 Ocak 2023? Madem bu kanun çok önemli neden kanunun bazı fıkraları 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek? Biz bu kanunu destekliyoruz ancak ölçülülük ilkesi gereği hukukçularımız bazı fıkralarda aykırılık tespit etti. Anayasa Mahkemesi denetiminden korkmayın. Anayasa'ya aykırı işlem yapmayın diye titizleniyoruz. Korkmayın, Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse yenisini yine bu Meclis yapacaktır.

CHP bir yerlerden gelen talimatla iş yapmaz. Talimatla işi, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin ve MHP'nin yaptığını herkes bilmektedir. Artık partimize iftira atmayı, yalan söylemeyi bırakın. İlla bir konu hakkında açıklama yapacaksanız, bir haftadır hiçbir MHP yetkilisinin sesini çıkarmadığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanınızla ilgili iddialara açıklık getirin."

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel, MHP'li Bülbül'ün 'e-ticaret kanunu' ile ilgili açıklamasına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Özel, MHP'li Bülbül'ün "e-ticaret kanunu" ile ilgili açıklamasına yanıt verdi Açıklaması - Son Dakika
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