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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

06.01.2022 16:42
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda, limanların sözleşme süresinin uzatılmasının kabul edilmesini eleştirerek "Bu yasa çıktı, derhal Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda, limanların sözleşme süresinin uzatılmasının kabul edilmesini eleştirerek "Bu yasa çıktı, derhal Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın politikaları nedeniyle Türkiye'de yoksulluk ve sefalet olduğunu, bazı insanların evine ekmek götüremediğini, gençlerin yurt dışına gitmek istediğini savundu. Yeni ekonomi modelini "Tayyip ekonomisi" olarak adlandıran Özkoç, bu modeli "Zengini koru, onun faizini millete ödet." şeklinde tanımladı.

Kur korumalı mevduata bugün itibarıyla 91 milyar lira para yatırıldığını söyleyen Özkoç, şunları söyledi:

"Bu 91 milyar lira, dövizini bozduran kişiler değil normal TL mevduatında buraya para yatıranlar. Bu 91 milyar liranın faizi şimdiden 12 milyar lirayı bulmuş durumda. Bu para için Hazine'ye bütçeden ödenek konuldu mu? Bu 12 milyar lira için, faiz artışı için... Tayyip ekonomisi, sana soruyorum: Yasalarla ilgili sen 'Önce ben yaparım yasalar arkamdan gelir.', 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti değildir.' diyorsun. Bunu nerede mi kanıtlıyoruz? Bu 12 milyar lira faizle ilgili bütçe ödeneklerinde böyle bir karşılık yok. Hukuki bir altyapısı var mı? Hayır. Önceden bir öngörü var mı? Hayır. Sadece o günü kurtarmakla ilgili adımlar atmış Tayyip Erdoğan, 'Yasalar arkadan gelmiş.' demiş. Yasalara, hukuka uygun davranmıyor Tayyip Erdoğan. Peki güven diye bir yer var mı? Var, Milliyetçi Hareket Partisine ve dün akşam Genel Kurul'da milletin limanlarını peşkeş çekmeye el kaldıran milletvekillerine güveniyor."

Türk lirasının değerli kılınması gerektiğini ifade eden Özkoç, bunun için Türkiye'de katma değeri yüksek ürünlerle ilgili girişimcilerin ve üretimin desteklenmesi, ihracattan ve yatırımlardan kalkınabilmesi için Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Özkoç, iktidara "Milletin parasına, dolarla bir satış yaptığı zaman onun parasına çöküyorsun da bu 5'li çetenin dolarla yaptığı ihaleyi neden Türk lirasına çevirmiyorsun?" sorusunu yöneltti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan sözleşme sürelerinin uzatılmasının kabul edildiğini anımsatan Özkoç, "Bu limanların ihalesinin bitimine 5, 6, 7, 10 yıl var. 'Kanun yok. Ben bunları size ihalesiz yine vereceğim' diyorsun." ifadesini kullandı.

Sözleşme sürelerinin uzatılmasını hukuksuz olarak nitelendiren Özkoç, "Bu yasa çıktı, derhal Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz." dedi.

Fiyat Farkı Kararnamesinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu aktaran Özkoç, "İşçi ve esnaf emeklileri için yasa teklifimizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Bizim derdimiz işçi, esnaf, çiftçi ve halkımız." diye konuştu.

Özkoç, söz konusu kanun teklifinde "işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının en az yüzde 30,95 oranında arttırılması" ve "refah hakkının geri verilmesi" konularının yer aldığını söyledi. Dul ve yetim aylıklarının asgari kişi başına en az 1500 lira olması için de teklif ettiklerini dile getiren Özkoç, yasanın bir an önce çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Türkiye'yi sömürdü, bitirdi"

Özkoç, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, TÜGVA'ya yönelik eleştirilerinde Bilal Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açıldığını anımsatması üzerine Özkoç, "Türkiye'yi sömürdü, bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, onun yaptığı yolsuzlukları, usulsüzlükleri, TÜGVA da dahil olmak üzere tek tek su yüzüne çıkartıp hukuki olarak işlemlerine devam ediyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki teftiş ile ilgili bir soru üzerine ise Özkoç, şunları kaydetti:

"İstanbul'un toplam kamu zararını Genel Başkanımız açıkladı. İstanbul Belediyesi onlardayken ihalelerde yapılan usulsüzlük ve yolsuzluklar nedeniyle 13 milyar 200 milyon lira olarak tespit edildi. Bütün dosyalarda devleti, belediyeyi, kamuyu zarara uğratmışlar. Biz bunu tespit ettik, gerekli mercilere duyurduk. İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı'nın, hukuka aykırılık bulunmadığını iddia ettiği 21 dosyadan, sadece 1'i, kentsel dönüşümle ilgili olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eline geldi. Diğerleri ile ilgili ne yapıldı bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu bir an önce öğrenmek istiyor."

Kazakistan'daki protestoların ülke geneline yayılmasıyla ilgili ise Özkoç, "Dünyanın neresinde olursa olsun işçilerin, memurun, çalışanlarla emekçilerin, emeğinin karşılığını alamayanların her zaman yanındayız." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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