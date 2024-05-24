CHP Hatay'a sahip çıkıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Hatay'a sahip çıkıyor

CHP Hatay\'a sahip çıkıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hatay'a sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Parti tarafından başlatılan 'Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışması kapsamında heyetler gönderileceği ve sorunların çözümü için çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Bakan, kentteki altyapı, ulaşım, rezerv alan ve konut sorunlarına dikkat çekerek, Hatay'ın konteyner kente dönüştüğünü ve sorunların hala çözülmediğini vurguladı.

24.05.2024 15:21
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Hatay yalnız değildir, sahipsiz değildir, biz Hatay'a sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanları Özgür Özel'in talimatıyla genel sekreter Selin Sayek Böke'nin koordinasyonunda "Hatay'a sahip çıkıyoruz" adıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çalışma kapsamında 5 kişilik heyetle kente geldiklerini ifade eden Bakan, "Biz burada tüm sorunları yerinde tespit etmeye ve çözüm önerilerimizi oluşturmaya geldik. Bizim heyetimizin dışında da çalışma gruplarımız var. 'Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma gruplarından sadece bir tanesi. Burada öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz ve tüm Hataylılara sesleniyoruz; Hatay yalnız değildir, sahipsiz değildir, biz Hatay'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlerden sonra bir heyetle gelmiştik, şimdi tekrar geliyoruz, bundan sonra da yeni heyetler sorunları çözmek için sorunları tespit etmeye ve çözüm önerilerinde bulunmaya gelecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan, kentte altyapı, ulaşım, rezerv alan ve konut sorunları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sorunun ne derece büyük olduğunu anlamanız için önce içinde bulunduğumuz fiziki koşullara bakmanız yeterli. Burası Hatay Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, bir çadırda görevini yürütüyor, şu an depremden bugüne geçen 15 ay 15 günlük sürede 188 konteyner kent var Hatay'da, Hatay bir konteyner kente dönüşmüş durumda. Bazı konteyner kentlerde binlerce, bazılarında on binlerce insan yaşıyor ve şu ana kadar yapılması gereken konut sayısı 140 bin olması gerekirken sadece 3 bin konut yapılmış, bunun ne kadarı teslim edildi ve ne kadarının içinde insan yaşıyor bilmiyoruz. 20 bin konutun ihalesi yapılmış, yani sorunun büyüğü hala aradan neredeyse 1,5 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen geride duruyor."

Toplantıya, CHP milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Müzeyyen Şevkin, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış ve Bahadır Erdem ile partililer de katıldı.

Kaynak: AA

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