CHP'li Topal, 2022-KPSS ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Topal, 2022-KPSS ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi

04.08.2022 15:37
CHP'li Topal, 2022-KPSS ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 2022- KPSS Lisans sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, "Zamanında FETÖ vardı. Peki bugün kim var, hangi terör örgütü? Sayın Cumhurbaşkanı, ÖSYM Başkanı'nı görevden aldı, sorun çözüldü mü? Bunun siyasi sorumlusu kim? Siz, o koltukta niye hala duruyorsunuz? Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın o koltukta ne işi var?" diye konuştu.

Bundan sonra yapılacak sınavların da şaibeli olacağını öne süren Topal, "2010, 2009 yılında gördük. Bu ve bütün kurumların FETÖ gibi cemaatlere nasıl peşkeş çekildiğini de biliyoruz, artık bunlardan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

Serkan Topal, vatandaşların güvenini yeniden kazanabilmek için bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini dile getirdi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin de aktif olmasını ve denetim görevi yapmasını isteyen Topal, "Ayrıca bütün eğitim bileşenlerinden, ilgili kurum ve kuruluşlardan bir komisyon kurulmalı, kurayla belirlenecek soru bankası oluşturulmalıdır." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Araştırma, KPSS, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Topal, 2022-KPSS ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi - Son Dakika

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