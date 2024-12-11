CHP Heyeti MHP'yi Ziyaret Etti: Kayyum Atamaları Üzerine Görüşmeler

Politika

CHP heyeti, belediyelere kayyum atamalarıyla ilgili MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifçi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı TBMM'deki odasında ziyaret etti. CHP heyetini Erkan Akçay ile MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Başarır, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin daha önce kayyumla ilgili sundukları kanun teklifine ilişkin olduğunu belirterek, "Bir belediye başkanının alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kayyum atandığı takdirde halkın seçtiği meclisin içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik. Bu konuda sayın başkana görüşlerimizi sunduk. Ülke gündemine ilişkin sohbetlerimiz oldu. Bu konuyu kendi kurullarında değerlendirecekler. Destek verirlerse mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay da, Türkiye'nin bütün meselelerinin diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifleri özelinde ifade edecek olursak, 13 Ocak 2021 tarihinde ve 4 Mayıs 2021 tarihinde Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin de yapmış oldukları basın toplantısında ifade ettikleri gibi bu meselelerde öncelikle bir anayasa değişikliği ve buna bağlı olarak da Siyasi Partiler Kanunu, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri kapsamında bir siyasi etik kanununun çıkarılmasıyla topyekun ve kapsamlı değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte geniş bir katılım ve uzlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerle, parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" dedi. - ANKARA