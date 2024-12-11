CHP Heyeti MHP'yi Ziyaret Etti: Kayyum Atamaları Üzerine Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Heyeti MHP'yi Ziyaret Etti: Kayyum Atamaları Üzerine Görüşmeler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifçi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret ederek kayyum atamalarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. CHP, belediye başkanlarının halkın seçtiği meclis tarafından seçilmesinin daha adil olduğunu savundu.

11.12.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP heyeti, belediyelere kayyum atamalarıyla ilgili MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Gül Çifçi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı TBMM'deki odasında ziyaret etti. CHP heyetini Erkan Akçay ile MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Başarır, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin daha önce kayyumla ilgili sundukları kanun teklifine ilişkin olduğunu belirterek, "Bir belediye başkanının alınabilmesi için kesin hükmün olması ve kayyum atandığı takdirde halkın seçtiği meclisin içerisinden bir belediye başkanının seçilmesinin daha demokratik, daha adil olacağını belirttik. Bu konuda sayın başkana görüşlerimizi sunduk. Ülke gündemine ilişkin sohbetlerimiz oldu. Bu konuyu kendi kurullarında değerlendirecekler. Destek verirlerse mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay da, Türkiye'nin bütün meselelerinin diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifleri özelinde ifade edecek olursak, 13 Ocak 2021 tarihinde ve 4 Mayıs 2021 tarihinde Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin de yapmış oldukları basın toplantısında ifade ettikleri gibi bu meselelerde öncelikle bir anayasa değişikliği ve buna bağlı olarak da Siyasi Partiler Kanunu, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri kapsamında bir siyasi etik kanununun çıkarılmasıyla topyekun ve kapsamlı değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte geniş bir katılım ve uzlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerle, parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Mahir Başarır, Erkan Akçay, Politika, Kayyum, Hukuk, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Heyeti MHP'yi Ziyaret Etti: Kayyum Atamaları Üzerine Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Heyeti MHP'yi Ziyaret Etti: Kayyum Atamaları Üzerine Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.