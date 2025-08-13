CHP, HSK'ya İBB Soruşturmasında Dava Borsası Şikayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP, HSK'ya İBB Soruşturmasında Dava Borsası Şikayeti

CHP, HSK\'ya İBB Soruşturmasında Dava Borsası Şikayeti
13.08.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, İBB soruşturmalarında savcı ve avukatların kirli ilişkiler içinde olduğunu HSK'ya bildirdi.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar üzerinden savcı ve avukatların dava borsası oluşturduğu iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'da gerçekleştirdiği mitingde İBB soruşturması üzerinden savcı ve avukatların dava borası oluşturduğunu iddia etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve beraberindeki heyet, ses kayıtları ve görüntüleri içeren şikayet dilekçesini HSK'ya sundu. Çiftci, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, "Elimizde bulunan delilleri ve yargının içinde bulunduğu çürümenin, kirli ilişkiler ağının ve siyasallaşmanın da delillerini sunmuş bulunmaktayız" dedi.

Soruşturmalar sırasında masumiyet karinesinin, hukuki güvenilirlik ilkesinin ihlal edildiğini, avukatların görevini yapmasının engellendiğini ve yine savunma hakkının kısıtlandığını aktaran Çiftci, "Bugün sunduğumuz dilekçeyle kumpasın ikinci ve daha karanlık bir yüzünü ortaya çıkarıyoruz ve HSK ile paylaşıyoruz. Belgelerimiz açık ve nettir. Bahsettiğimiz bu belgelerde daha önce basına yansımış, adı geçen avukatın ifadeleriyle söylemek gerekirse; savcılardan birisi ile yakın ilişki içinde olduğunu iddia eden avukat, tutuklu bulunan kişilerin ailelerine giderek, 'Şu ifadeyi verirsen serbest bırakılırsın', 'Şu parayı ödersen tahliye olursun' diyerek pazarlık yapmıştır. İfadelerin savcının yönlendirmesiyle önceden yazıldığının iddiasını ortaya koymuştur ve söz konusu avukatın ifadeleriyle mağdur edilen kişilere söyletilmeye çalışılan ifadelerin daha önce kurgulandığı da açıktır. Yine savcının, gizlilik kararı bulunan dosyalarda bulunan, bu gerçeklik olduğunu iddia ettikleri hikayeleri daha önceden bu avukata verdiğini ve avukatın üzerinden iş yaptıkları avukatın ailelerle yaptığı görüşmelerle zaten açıktır. Ses kayıtları, ekran görüntüleri, İBB kumpas soruşturmasında gerçeği ortaya koymaktadır, bunlar da HSK'ya sunulmuştur. Kirli ilişkiler ağıyla mağdur edilmek istenen aileler ise bu avukat ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, HSK'ya İBB Soruşturmasında Dava Borsası Şikayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
22:36
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
22:34
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:19
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
22:14
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 17:12:21. #7.11#
SON DAKİKA: CHP, HSK'ya İBB Soruşturmasında Dava Borsası Şikayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.