CHP İçindeki Çekişmeler Aydın Siyasetinde Gündem Oldu

CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı'nın, parti içi çekişmeler ve siyasi hırslar nedeniyle belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin bilinçsizce harcanmaya çalışıldığını ifade etmesinin ardından paylaşım yapan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Bayırlı'ya teşekkür ederek "Duygularıma tercüman olmuştur" dedi.

2000'li yıllara kadar Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen ve 2009 yılında yapılan seçimlerde Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanı seçilmesi ile CHP'nin en güçlü olduğu illerin başında yer alan Aydın'da CHP teşkilatı iç çekişmelerle kan kaybetmeye başladı. CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, parti içi çekişmeler ve siyasi hırslar nedeniyle belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin bilinçsizce harcanmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Son günlerde hakkında yayınlanan bazı iddialar üzerine CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı'nın açıklamaları Aydın siyasetinde yankı uyandırırken, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da açıklama yaparak, Bayırlı'ya teşekkür etti. Bayırlı'nın yaptığı açıklamalarının belediye başkanları açısından anlamlı olduğunu vurgulayan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya açıklamasında "Efeler ilçe başkanımız Sayın Süha Bayırlı duygularıma tercüman olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yere verdi. - AYDIN