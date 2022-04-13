CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin, "Önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye yanaşmadığı için gözden çıkarılmış ve zorla istifa ettirilmiş" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın dava dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erkek, şu iddiada bulundu:

"BİR AVUÇ DOLAR" İDDİASI

"Saray İktidarı, Cemal Kaşıkçı dosyasıyla birlikte yargı yetkisini ve aslında egemenlik hakkını bir avuç dolar için devretti. Gerçek beka sorunu budur. Bu konudaki iddialar ise oldukça vahim:

Önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a devretmeye yanaşmadığı için gözden çıkarılmış ve zorla istifa ettirilmiş. Yerine devri onaylayacak bir Bakan atanmış. Saray İktidarı ülkemizin itibarını satacak kadar acz içinde..."