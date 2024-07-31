Politika

CHP il başkanının eşinin belediye başkan yardımcısı olarak atanmasına sert tepki

MHP'li belediye başkan adayı Yüksel Aydın:

"İlke Karabacak ya sen istifa edeceksin ya da eşin Barış Karabacak istifa edecek"

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi'ndeki hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin önceki dönem MYK üyesi ve belediye başkan adayı Yüksel Aydın, CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak'ın bir süre önce işe alınan eşi Barış Karabacak'ın belediye başkan yardımcısı olarak atanmasına sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin önceki dönem MYK üyesi, MHP eski il başkanı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu Belediye Belediye başkan adayı olan Yüksel Aydın, Kastamonu Belediyesi'nin yönetimindeki ihmallerle ilgili açıklamalarda bulundu. PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan Murat Esgin'in Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilmesi başta olmak üzere Kastamonu Belediyesi'nde 400'den fazla işçinin görev yerinin değiştirildiğini belirten Aydın, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve CHP'li yöneticilere tepki gösterdi. CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak'ın eşi ve milletvekilliği süresince Hasan Baltacı'nın danışmanlığını yapan Barış Karabacak'ın belediye başkan yardımcısı olarak atanmasını eleştiren Aydın, belediye çalışanlarının CHP Kastamonu İl Başkanlığı binasına çağrılarak görüşmeler yapıldığını söyledi.

"Milliyetçi Hareket Partisi'ni ağzınıza alırken dikkat edin"

Kendisinin adaylık süreci ile ilgili konuşan Aydın, "MHP Genel Merkezi mevcut belediye başkanını aday yapmamıştır. Düzgün bir yönetim sergileseydi bizim belediye başkanı adaylığı ile ne işimiz olurdu. Ben bir dönem daha milletvekilli aday adaylığını deneyecektim, olmazsaydı benim Milliyetçi Hareket Partisi'nde her şartta hizmet etme yeteneğim var. Dolayısıyla bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bize gelip Milliyetçi Partisi'ni geveleyenler, bunu ağızlarından çıkartsınlar. Bugün yetki, bilgi, doküman ne var ise elinizde. Çıkartın ortaya, o günkü yetkilileri savcılığa verirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi de gerekeni yapar ve yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin alayına birden söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ağzınıza alırken dikkat edin. Yöneten orada ve Milliyetçi Hareket Partisi beceriksizliğini görmüş ki aday etmemiş" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirmekle başladılar"

CHP'nin Kastamonu Belediyesi'nde yönetime gelince yaptığı ilk icraatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırmak olduğunu söyleyen Aydın, "Hasan Baltacı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekten dolayı fezlekesi var. Ben bunu seçim süresince açıklamadım. Sayın Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirmekle başladılar. Bunda ne var, neden rahatsız oluyorsunuz. Millet size bu yetkiyi verdi, 5 yıl kral sizsiniz. Ama 5 yıl çabuk geçiyor. 5 yıl önce biz vardık, çabucak gelip geçiveriyor" diye konuştu.

"Gazinin gözü, dalağı, pankreasının yarısı yok"

İşçilerin görev yerlerinin değiştirilerek mobing uygulandığını belirten Aydın, "Manevi, milli değerlerine bağlı Kastamonu insanının gözlerinin içine baka baka gaziyi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürüyorlar. Bir kez o birimde çalışanlara hakaret ediyorsun, sanki orada çalışmak kötü bir şeymiş. Bütün mekanizmayı buna göre kurmuşlar. Temizlik ve Park İşleri Müdürlüğü cezalandırma alanı. Kastamonu'da kimden tepki geldi? Hep bekledim. Bir kaç gazeteci arkadaş yazdı. Kastamonu'nun bu konuda ayağa kalkması lazımdı. '500 gün işe gelmemiş' diyorlar, 500 değil, 5 bin gün işe gelmezse ne olacak? Gazinin gözü, dalağı, pankreasının yarısı yok. Adam kanser olmuş. Sen bu adamı hangi beyinle, hangi kirli zihniyetinle temizlik işlerine koyuyorsun? Buna feryat etmelim mi? Kastamonu'nun bunun için ayağa kalkması lazım" şeklinde konuştu.

"İlke Karabacak ya sen istifa edeceksin ya da eşin Barış Karabacak istifa edecek"

CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak'ın ya da belediye başkanı olarak atanan eşinin istifa etmesi gerektiğini belirten Aydın, "Eşiniz özel kalem marifetiyle belediyeye işe girecek. 20 gün sonra belediye başkan yardımcısı olacak. Olmaz, İlke Karabacak ya sen istifa edeceksin ya da eşin Barış Karabacak istifa edecek. Yeni bir adet çıkardılar. Belediye personelini il başkanlığına çağırıyorlar. İl başkanlığım döneminde bir tane belediye personelini çağırmadım, belediye başkanına hiç kimseye dokunmayacaksınız diye emir verdim. 400'e yakın insanın yerini değiştirmişler. Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Müdürlerini, başkan yardımcılarını değiştirirsin ama bu memleketin çocukları ile niye oynuyorsun? Onların çocukları, eşleri, anneleri, babaları, hasımları, hısımları var. Hala yer değiştirmeye devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.