CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın - Son Dakika
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Politika

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, göller bölgesinin çöller bölgesine dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Halıcı ayrıca, AK Parti iktidarları döneminde iş cinayetlerine kurban giden işçi sayısının 32 bin 180 olduğunu iddia etti ve yoksulluk oranının yüzde 80, açlık sınırı altında yaşayanların oranının ise yüzde 40 olduğunu dile getirdi. Halıcı, demokratik Türkiye'yi kurmak için Türkiye ittifakının iktidar olacağını belirtti.

02.05.2024 17:05
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CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın." diye konuştu.

Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ta "kutlama değil mücadele" olduğunu ifade ederek, AK Parti iktidarları döneminde 32 bin 180 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini öne sürdü.

Ülkenin yüzde 80'inin yoksulluk, yüzde 40'ının açlık sınırı altında yaşadığını ve bu düzenin sürmesinin mümkün olmadığını dile getiren Halıcı, "Ezenin ve ezilenin olmadığı; refahın paylaşıldığı, hakça bölüşüldüğü demokratik Türkiye'yi ilk seçimler sonrasında iktidar olarak biz kuracağız, Türkiye ittifakı kuracak." dedi.

Isparta'nın sorunlarına da değinen Halıcı, Eğirdir Gölü'nün alarm verdiğini, tarımda vahşi sulama, denetimsiz açık ve kırık kanallarla su taşınması, havzayı besleyen akarsu, dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet ve baraj yapılması, kaçak kuyular gibi sebeplerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını iddia etti.

Halıcı, gerekli tedbirler bir an önce alınmazsa Eğirdir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu vurgulayarak, "Projeler yapılmazsa 2030'a kadar tarımsal sulamaya yüzde 50 oranında su verilmeye devam edilecek. Bu olursa gölün sonu demektir. Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın - Son Dakika
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