CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu.

"MİLLİ İRADEYE TERS"

Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.

"HDP'YE VE HER PARTİYE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.