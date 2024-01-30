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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Havalimanında Karşılandı - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Havalimanında Karşılandı

CHP'nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılama töreniyle karşılandı. Tugay, yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde eski başkanlarla birlikte çalışacağını ve İzmir'in değerlerine sahip çıkacağını belirtti.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Havalimanında Karşılandı
30.01.2024 - 13:49,
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CHP'den İzmir büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanı girişinde sloganlarla karşılanan Tugay, yaptığı konuşmada, demokrasinin bir nöbet değişimi olduğunu belirterek, seçilmesi halinde hayatta olan eski başkanlarla her zaman birlikte olacağını, onların deneyimlerinden faydalanacağını ifade etti.

Tugay, "Onların yükselttiği bayrağa ve paha biçilmez miraslarına, İzmir'e kazandırdıkları değerlere sahip çıkmayı namus, vefa ve yurtseverlik borcu olarak görüyorum. İzmir, Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in simge kentidir. Biz bu emaneti, bu mirası CHP olarak bugüne kadar onurla ve gururla taşıdık. Bundan sonra aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız." diye konuştu.

Cemil Tugay'a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Havalimanında Karşılandı - Son Dakika
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