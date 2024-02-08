CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İESOB\'u ziyaret etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İESOB) ziyaret ederek oda başkanlarıyla bir araya geldi.
Seçim çalışmaları kapsamında CHP'nin Bornova, Buca, Konak, Karabağlar ve Karşıyaka ilçe belediye başkanı adaylarıyla birlikte İESOB hizmet binasına gelen Tugay, Birlik Başkanı Yalçın Ata ve yönetim kurulu üyelerinin talep ve sorunlarını dinledi.
Burada konuşma yapan Cemil Tugay, yapacakları çalışmalarla esnafın sorunlarına çözüm üreteceklerini belirtti.
Tugay, su fiyatlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Size özel bir indirim taahhüdünde bulunuyorum. Oranını da arkadaşlarla çalışıp size ileteceğiz. Suyun fiyatını genel olarak düşüreceğiz, su ile iş yapan esnaflarımız için hızlıca bir karar alacağız." dedi.
Mobilyacı esnafının da markalaşma ve üretim konusundaki sıkıntılarını bildiklerini aktaran Tugay, "Bu konuya hızlıca el atacağımızı ve esnafın önünü açacak hamleler yapacağımızı bilin." diye konuştu.
İESOB Başkanı Ata ise esnaf birliğinde gerçekleşen seçim sonrası yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Uzun yıllardır değişmeyen bir yönetim bizle beraber değişmiş oldu. İnşallah bundan sonra birlikte çalışmayı istiyoruz. Burada tüm esnaf teşkilatı arkadaşlarım adına başkanıma hayırlı olsun diyorum." dedi.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ziyaretine, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ile Bornova, Buca, Konak, Karabağlar ve Karşıyaka ilçe başkanı adayları da katıldı.
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