CHP İzmir'de Gergin Görev Devir Teslimi - Son Dakika
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CHP İzmir'de Gergin Görev Devir Teslimi

CHP İzmir\'de Gergin Görev Devir Teslimi
22.06.2026 01:00
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Utku Gümrükçü, İzmir İl Başkanlığı'na atandı; eski başkanla gerginlik yaşandı.

CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, il başkanlığı binasına gelerek görevine başladı.

Görevi devralmak için Gümrükçü ve beraberindeki parti üyeleri CHP'nin Alsancak semtinde bulunan il başkanlığı binasına geldi.

Burada görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindekiler arasında gerginlik ve arbede yaşandı.

İl başkanlığı makamına geçerek görevine başlayan Gümrükçü'yü CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ile Mahir Polat ziyaret ederek bir süre görüştü.

Gümrükçü, milletvekili Polat ile yaptığı sohbette, "CHP üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla bize, partililere kapıları açması gerekirken, bizi tartakladı. Göğüsüm ezildi. 'Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz içeri girelim' dedik. Bize küfür etti." diye konuştu.

Bazı partililerin, il başkanlığı odasında asılı olan Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdiği görüldü.

Olaya tepki gösteren Gümrükçü, Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi.

Polis ekipleri, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokağın giriş ve çıkış kısmında güvenlik önlemi aldı.

Eski İl Başkanı Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İzmir'de Gergin Görev Devir Teslimi - Son Dakika

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