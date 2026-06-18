CHP İzmir'de Görevden Alma Kararına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İzmir'de Görevden Alma Kararına Tepki

CHP İzmir\'de Görevden Alma Kararına Tepki
18.06.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınmasına yönelik MYK kararı tanınmıyor.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kararını doğru bulmadıklarını ve tanımadıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınmasının ardından bugün CHP meclis grubuyla olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, Güç'ün görevden alınması ilişkin MYK kararına tepki gösterdi. Güç'ün yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün atanmasına ilişkin süreci değerlendiren Yeter, "Grubumuzun genel kanaati şudur; Çağatay Başkanımızın görevden alınması ve il yönetiminin tasfiye edilmesine yönelik Merkez Yönetim Kurulu kararı doğru değildir. Bu kararı doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Yerel Haberler, Çağatay Güç, Belediye, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İzmir'de Görevden Alma Kararına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

18:28
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:43
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 18:45:57. #7.13#
SON DAKİKA: CHP İzmir'de Görevden Alma Kararına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.