CHP İzmir'de Tugay'a Yeniden Davet! - Son Dakika
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CHP İzmir'de Tugay'a Yeniden Davet!

CHP İzmir\'de Tugay\'a Yeniden Davet!
24.06.2026 12:58
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Utku Gümrükçü, Cemil Tugay'ı CHP'ye geri çağırdı, parti içindeki dayanışmayı vurguladı.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, " Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, benim mesai arkadaşımdır. Yaşça benden büyüktür, ağabeyimdir. Onu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi saflarına davet ettim. Bu çağrımı sizin aracılığınızla yineliyorum. Gelen herkes parti çatısı altında hak ettiği kıymeti ve değeri görecektir" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından il başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümrükçü, geçen pazartesi günü yaptığı ilk basın toplantısında kullandığı bir ifadenin yanlış anlaşıldığını belirtip, "İl binasını alırken 'Kan dökülmedi, polis gelmedi' diye bir ifade kullanıldı. Bu bir şiddet çağrısı asla değil. 'Kimsenin burnu kanamadı' manasında bir sözdü. Orada sorsaydınız bunu anında düzeltirdim ama gördüğüm kadarıyla bir gün sonra bu böyle bir aleyhte kampanyaya dönüştü. Bundan da üzüntümü ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev alan herkese karşı yeni süreçte bir şeytanlaştırma, düşmanlaştırma ve baskıyla sindirme durumu var. Biz hiç kimsenin baskısına bugüne kadar boyun eğmedik. Bir sevgi dili kurmaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kardeşlik kültürünü, yoldaşlık kültürünü yeniden oturtmaya gayret ediyorum. Dışlama, ötekileştirme, reddetme ve gerilim siyasetini doğru bulmuyorum" dedi.

CEMİL TUGAY'A ÇAĞRI

CHP'deki yoldaşlık hukukunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyleyen Gümrükçü, partisinden ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da çağrıda bulundu. Gümrükçü, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay benim mesai arkadaşımdır. Yaşça benden büyüktür, ağabeyimdir. Onu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi saflarına davet ettim. Bu çağrımı sizin aracılığınızla yineliyorum. Gelen herkes parti çatısı altında hak ettiği kıymeti ve değeri görecektir" diye konuştu.

'BAŞKA PARTİ ÇALIŞMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

İzmir'in CHP içi tartışmalarla anılmaması gerektiğini ifade eden Gümrükçü, "Bu kentin çok önemli sorunları var. Bu kentin gündemini CHP'nin iç tartışmasıyla geçirmek istemiyoruz. 'Birbirini yiyenler partisi' gibi bir algı yaratma çabasının da karşısında olacağız. CHP hepimizden büyük. CHP'nin çatısı altında da başka parti çalışmalarına müsaade etmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Bunun parti ahlakına ve siyasi etiğe uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

'LİSTEDE YENİLİKÇİ DE OLMAMIZ LAZIM'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Utku Gümrükçü, parti yönetiminde görev alacak isimlerin örgüt emekçilerinden oluşacağını dile getirerek, "Listemizi, ilde, sivil toplum örgütlerinde çalışmış arkadaşlardan kuracağız. Tabii ki biraz yenilikçi de olmamız lazım. Hep eskiler olmaz. Genç, yaşlı, tecrübeli ve enerji dengesini de oturtacağız" cevabını verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in pazartesi günü gerçekleştireceği İzmir programı ve alternatif il binası açılışına ilişkin değerlendirmede bulunan Gümrükçü, "Özgür Özel partimizin milletvekili. Bu süreci biz de izliyoruz. Yeni bina açılışının nedeni, kendi arkadaşlarını bir çatı altında toplamaya çalışmak istemeleridir. 'Koltuk sevdalısı' diyen arkadaşa koltuk bulmaya çalışıyorlar da olabilir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP İzmir'de Tugay'a Yeniden Davet! - Son Dakika

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