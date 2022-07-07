CHP İzmir İl Teşkilatında bayramlaşma

CHP İzmir İl Başkanlığında Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşmaya parti yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatı başkanları ve partililer katıldı.

İl Başkanı Deniz Yücel, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğini söyledi.

Yücel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından İzmir'de sadece 1 ayda 5 binden fazla kişinin partilerine katıldığını belirtti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alınmasına tepki gösteren Yücel, soruşturma üzerinden CHP'li belediyelerin yıpratılmak istendiğini öne sürdü.

Yücel, "CHP'li belediye başkanları her zaman şeffaf ve hesap verebilir noktadadır. Hesap veremez noktada olursa, bu konuda ilk adımı partimiz atar, atmıştır da. Örneği vardır." ifadesini kullandı.