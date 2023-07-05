CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın odasında yapılan böcek aramasında herhangi bir bulguya rastlanmadı - Son Dakika
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın odasında yapılan böcek aramasında herhangi bir bulguya rastlanmadı

05.07.2023 10:46

TBMM Başkanlığı'nın yaptırdığı inceleme sonucunda, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın odasında yapılan böcek aramasında herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Kılıç'ın odasının kapısının kırıldığı olayda, yapılan inceleme sonucunda herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın TBMM'deki kapısı kırılan odasında yapılan böcek aramasının sonucu çıktı. TBMM Başkanlığı'nın yaptırdığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, "Herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.

TBMM'de eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile kapı komşusu olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın kapısı kırılan odasında yapılan inceleme tamamlandı. TBMM Başkanlığı'nca odaya böcek konulduğu şüphesiyle 21 Haziran'da yapılan aramanın ardından hazırlanan inceleme raporunda, "Oscor 24 Ghz Spektrum Analiz Cihazı ve Orion 2,4 Yarı İletken tespit cihazları ile belirtilen zaman aralığında yapılan tarama ve kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.

Kılıç'ın 21 Haziran'da odasının kapısının tornavida vb. bir cisim ile zorlanmış ve kapı kilidi kırılmıştı. Kılıç, olaya ilişkin şunları söylemişti:

"Dün akşam 20.15 sıralarında, danışmanımla birlikte odadan ayrıldık, kilitledik, hiçbir sorun yoktu. Sabah danışmanım, 09.30 sıralarında geldiğinde, kapının açık olduğunu fark etti. Darbe almış, zorlanmış kapı.

TBMM'ye vatandaşlar girerken birçok yerden aranarak geçiyorlar. Ama TBMM'de milletvekili odasının kapısı zorlanmış. Tabii bizim korkacağımız bir şey yok. Kimseden saklımız, gizlimiz de yok. Ama bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir. ve TBMM'nin saygınlığına da gölge düşürecek niteliktedir.

Bugüne kadar ben çok kez hakaret duydum, tehditler aldım. O zaman da söylemiştim. Hiç korkmadım. Bundan sonra korkmam. Takip ettiğim hiçbir konu ile ilgili de bir adım bile geri atmam.

Ama bu çok ciddi ve önemli bir konu. Ciddi bir güvenlik zafiyeti. Bunun bir an önce araştırılarak sorumluların bulunması gerekiyor. Bu koridor çok sakin bir koridordur. Beş yıldır biz aynı odadayız. Ama son dönemde yeni gelen milletvekilleri ile birlikte, biraz kalabalık bir koridor haline geldi.

Maalesef Meclis'te, milletvekillerinin kapılarını gören kamera kaydı yok. Ama biz Genel Sekreterlik'ten odanın bir elden geçirilmesi ve özellikle de bir böcek araması talebinde bulunduk. Onu da yarın gerçekleştireceklerini söylediler. Bir an önce sonuçlanmalı ve TBMM'nin, Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürülmemeli."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın odasında yapılan böcek aramasında herhangi bir bulguya rastlanmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın odasında yapılan böcek aramasında herhangi bir bulguya rastlanmadı - Son Dakika
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