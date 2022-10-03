Teklif, köy ve mahalle muhtarlıklarının elektrik, su ve ısınma fatura bedellerinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını; İçişleri Bakanlığının her yıl kaymakamlıklara bu giderlerle ilgili bütçe aktarımında bulunmasını içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › CHP'li Kılıç, muhtarlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi - Son Dakika

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