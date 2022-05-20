CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'dan kadınlara "miting" daveti

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, tüm kadınları yarın Maltepe'de düzenleyecekleri "Milletin Sesi" mitingine çağırdı.

Nazlıaka, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanıyla eş zamanlı düzenlediği basın açıklamasında, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevinin başında olduğunu ve parti çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kaftancıoğlu'nun "güçlü bir kadın siyasetçi" olduğunu belirten Nazlıaka, "Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan Türkiye'nindir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yarın Maltepe'de düzenlenecek "Milletin Sesi" mitingiyle ilgili de bilgi veren Nazlıaka, "Yarın Maltepe'de yapacağımız miting için tüm kadınlara çağrı yapıyoruz. Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım. Bu kararın ardından gelebilecek diğer hukuksuz uygulamalara set çekelim. Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyelim." diye konuştu.

Güçlerini hak, hukuk ve adaletten aldıklarını söyleyen Nazlıaka, yaşama hakkı, eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için kadın dayanışmasının gücünü göstereceklerini kaydetti.