CHP, Kadınların Özgürce Yaşayabilecekleri Bir Ülke İçin Çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülkeyi kurmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart'ın emeğin, alın terinin, üretimin, kadın hak mücadelesinin günü olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin kadına yönelik şiddet olduğunu belirten Yücel, 27 Şubat Salı günü 7 kadının öldürüldüğünü hatırlattı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun, öldürülen kadınların anısına kurduğu Anıt Sayaç'ta yer alan verilere göre son 10 yılda 3 bin 850 kadının öldürüldüğünü bildiren Yücel, şunları kaydetti:
"CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülkeyi kurmak için çalışıyoruz. Bu iktidarın, kadının aile, iş, sosyal yaşam alanında önüne ördüğü duvarları yıkacağız. Kadınların fikri ve emeğiyle ülkenin aydınlık yarınlarını hep birlikte kuracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak, güçlendirilmiş ve kadınlara teslim edilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacağız. 8 Mart artık kadınların seslerini duyurmak, haklarını korumak, emeklerine sahip çıkmak zorunda kalacakları bir gün değil, tüm kazanımlarından emin oldukları, özgürce kutlayacakları bir bayram olacak."???????
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece istismar siyasetiyle Mersin'in önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler olduğunu belirterek, "Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir...
Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da yaşanan taşkınlar ve altyapı sorunları hakkında değerlendirmede bulundu. Tosun, Bodrum'un altyapı ve üstyapı noktasında 20 yıl geriden gittiğini belirterek, bu sorunlara bir dur demenin zamanının geldiğini söyledi. Ayrıca, projeleri hakkında bilgi veren Tosun, Bodrum'un daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.
CHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" şeklindeki sözleriyle başlayan parti içi krizde tüm adaylara eşit hizmet beyanname bildirisi gönderdi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, mesajında, 'Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilediği Bakırköy Cumhuriyet Meydanı açıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, belediyelerin kadın hakları, eşit temsil, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadın istihdamının artırılması ve kreşlerin yapılması gibi konularda taahhütte bulunacaklarını söyledi. Ayrıca, tarım sektörünün küçülmesi ve çiftçilerin sorunlarına da değindi.
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