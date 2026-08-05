CHP Karabük İl Başkanlığı'na Atama - Son Dakika
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CHP Karabük İl Başkanlığı'na Atama

CHP Karabük İl Başkanlığı\'na Atama
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Burak Onur Gündüz, CHP Karabük İl Başkanlığı'na atandı. Eski başkan Vedat Yaşar istifa etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla CHP Karabük İl Başkanlığı görevine Burak Onur Gündüz atandı.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar ile il yönetiminin görevlerinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçmesinin ardından, il başkanlığı görevine Burak Onur Gündüz'ün atandığı bildirildi. Gündüz'ün geçtiğimiz yıllarda Gelecek Partisi Karabük İl Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Açıklamada, atamanın CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Karabük, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Karabük İl Başkanlığı'na Atama - Son Dakika

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