CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu, görevinden istifa etti - Son Dakika

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gruşçu, yaptığı açıklamada, 4 yıla yakın süredir partide ilçe başkanlığı görevi yaptığını belirtti.

Görev sırasında "ihale peşinde koşmadığını, dosya takipçiliği yapmadığını, bulunduğu konumları kendi menfaatine kullanmadığını, sadece vatan ve vatandaşa hizmet için çalıştığını" belirten Gruşçu, şunları kaydetti:

"Basına yansıyan bana, yasa dışı yollarla yapılmaya çalışılan bu kirli kumpasın muhataplarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle sürecin sağlıklı işlemesi, canımdan çok sevdiğim partimin iktidar yolundayken yıpratılmaması ve görevde bulunan yol arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kan değişiminin yararlı olacağı inancıyla ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Bazı basın yayın organlarında Gruşçu'nun bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kaydı paylaşıldı. Görüşmede, Guruşçu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur hakkında küfürlü sözler sarf ettiği öne sürüldü.