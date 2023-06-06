CHP'de Kongre takvimi belirlendi - Son Dakika
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CHP'de Kongre takvimi belirlendi

06.06.2023 23:23

CHP Merkez Yönetim Kurulu, il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. Buna göre, ilçe kongreleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında, il kongreleri ise 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İl kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı. Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.

İLÇE KONGRELERİ 3 TEMMUZ'DA

İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak.

İL KONGRELERİ 16 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika CHP'de Kongre takvimi belirlendi - Son Dakika


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