CHP Kurultay Süreci Başlıyor

31.05.2026 17:04
Zeynel Emre, CHP kurultayı için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını duyurdu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'te bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçi ile toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulundan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için yarından itibaren delegelerden imza toplayama başlayacaklarını söyledi. Emre, "Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse. Bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok." dedi.

Toplantıda, CHP'nin içinde bulunduğu durumu ve bu durumdan nasıl çıkılacağını değerlendirdiklerini belirten Emre, Özel'in milyonlarca yurttaşla buluştuğunu, CHP'nin oylarını arttırdığını, bu nedenle de hedef haline getirildiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim" açıklamasını hatırlatarak, Özgür Özel'in FETÖ ile ilişkilendirilmeye, "sanki irtibatı varmış" gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Emre, Özel'in, Ergenekon ve Balyoz gibi FETÖ kumpası davalarını takip ettiğini, bu kumpasları dile getirdiğini, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı da Meclis'e gelerek tepkisini ortaya koyduğunu kaydetti. Emre, "Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır. Kimse böyle ithamlarda bulunamaz." diye konuştu.

Emre, CHP'nin içinde bulunduğu durumdan çıkması için biran önce kurultay yapılması gerektiğini vurgulayarak, Yargıtay'a verilecek bir dilekçe ile tedbir kararının kaldırılabileceğini, böylece kurultay kararı için hiçbir engelin kalmayacağını ifade etti.

Kurultay kararının CHP için "varlık - yokluk meselesi" olduğunu dile getiren Emre, temmuz ayına kadar kurultayın yapılmaması durumunda CHP'nin seçimlere katılamayacağını iddia etti. CHP'li Emre, şöyle konuştu:

"2023 Kasım ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden CHP'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihidir. Gerek siyasi partiler yasası gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere üç yılda bir kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Temmuz 2026 itibarıyla 6 yıl olan süre dolacak. Bir an evvel 'seçim' demeyen, bu yönde karar almayan, inatla irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur. Biz bu tehlikenin farkındayız. O nedenle tüm CHP'liler sorumluluk almaya devam etmeliyiz. Bu, bizim varlık yokluk meselemiz."

Zeynel Emre, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Salı günü partisinin TBMM Grup Toplantısının yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Emre, şunları söyledi:

"Biz grup toplantımızı yapacağız. Bunu net söyleyelim. Milletvekili grubunun çok büyük bir kesimi, 100'ün üzerinde bir sayıyla Sayın Özgür Özel'in yanında, ona karşı yapılanın haksızlık olduğunu görüyor. Seçilen grup başkanı ve grup başkanvekilleri var. İçtüzüğe göre bu gerçekleşmiş, Meclis Başkanlığı seçiminin usulüne uygun olduğunu kabul edip internet sitesinde yer vermiş. Şimdi hal böyleyken biz bunu başkan sıfatıyla da olsa genel başkan sıfatıyla da olsa 'grup başkan vekillerini hiçbir şekilde CHP'nin yıllardır kullandığı salona sokmayız, konuşturmayız' diye söylenen sözün bir anlamı yoktur. Kaldı ki bizim konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel Başkanımız nerede konuşursa, grup toplantısı oradadır."

"Orası bizim salonumuz, oraya gireceğiz, konuşmamızı yapacağız"

Bir başka gazetecinin, kurultay için CHP delegelerinden imza toplanıp toplanmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Emre, "Biz yarın delegelerden imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse. Bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok." ifadelerini kullandı.

"TBMM Grup Toplantısı için Meclis Başkanı ile bir irtibatınız oldu mu?" sorusuna karşılık Emre, "Toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok. Burası TBMM, gazi Meclis. Buranın teamülleri, kuralları var. Meclis grubu iç yönetmeliği açıktır. Kurulların nasıl seçileceği açıktır. Seçilen grup başkanı ve grup başkanvekilleri ve partili milletvekilleri, partimize tahsisli bir salona alınmaması gibi bir ihtimali düşünmek istemiyoruz. Bu kapsamda da özel bir iletişim içerisinde değiliz. Orası bizim salonumuz, oraya gireceğiz, konuşmamızı yapacağız. Olması gereken bu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partinin arınmasına yönelik açıklamalarıyla disiplin sürecine ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine Emre, hukuk ve meşruiyet içerisinde konuları ele alacaklarını söyledi.

Emre, partilerin tüzüklerine göre yönetildiğini ve CHP'nin içtüzüğünün açık olduğunu dile getirerek, "Sayın Özgür Özel'in disipline verilebilmesi için bu kararın Parti Meclisinden geçmesi gerek. Parti Meclisinde zaten yeterli çoğunluğu olmuş olsa o kurulu çoktan toplardı." dedi.

Kaynak: AA

