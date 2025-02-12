CHP Kurultayı: Demokrasi ve Değişim Vurgusu - Son Dakika
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Politika

CHP Kurultayı: Demokrasi ve Değişim Vurgusu

CHP Kurultayı: Demokrasi ve Değişim Vurgusu

Burhanettin Bulut, CHP'nin kurultayındaki delege değişimini Türkiye için tarihî ve demokratik bir adım olarak değerlendirdi.

12.02.2025 16:21
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "'Genel Merkez'in etkisinde' diye sürekli ifade edilen o delege, kurultayda genel başkanını ve yönetimi değiştirmiştir. Bu, Türkiye siyasi tarihi açısından ilktir, demokrasi açısından gurur vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, partisinin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca düzenlenen, CHP Kurumsal İletişim Buluşması'nda yaptığı konuşmada, partisinin her zaman demokrasinin yolunu açan ve halkın sorunlarını gündeme getiren bir görev üstlendiğini anlattı.

Burhanettin Bulut, CHP'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde elde ettiği sonuçların ardından ve devamındaki normalleşme süreciyle oylarını artırdığını, AK Parti'nin ise oylarının düştüğünü ileri sürdü.

İktidarın bunu engellemeye yönelik adımlar attığını savunan Bulut, son dönemdeki, partisine mensup belediye başkanları, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerine yönelik soruşturmaları eleştirdi.

Bulut, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlatılmasıyla ilgili şu görüşleri paylaştı:

"Her gün yalan yanlış iftiralarla kurultayı tartışıyorlar. Türkiye'de demokrasinin yok edildiği, her şeye tek bir kişinin karar verdiği bir dönemde bir kurultay yaşanıyor. Ülkenin isteklerini ifade eden bir kurultay gerçekleşmiş. 'Genel Merkez'in etkisinde' diye sürekli ifade edilen o delege, kurultayda genel başkanını ve yönetimi değiştirmiştir. Bu, Türkiye siyasi tarihi açısından ilktir, demokrasi açısından gurur vericidir. Onur verici bir kongre olmuştur. Fütursuz, ahlaksız, kendini bilmez bir iktidar var. Böylesi yalanı, iftirayı normal bir aklın söyleme ihtimali yok. Böylesi bir kötülüğün 'devlet aklı' ile izah edilme şansı yok. Devlet aklını yitirmiş, sağlıklı düşünme yetisinden uzaklaşmış bir iktidar var."

Kaynak: AA

Burhanettin Bulut, Demokrasi, Politika, Türkiye, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultayı: Demokrasi ve Değişim Vurgusu - Son Dakika

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