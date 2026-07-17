CHP Kurultayı'nda Butlan Kararı Yargıtay'a Gitti - Son Dakika
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CHP Kurultayı'nda Butlan Kararı Yargıtay'a Gitti

17.07.2026 13:49
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne temyiz edildi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük soruşturması başlatırken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Mahkeme geçen yıl 24 Ekim'de görülen duruşmada, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan asıl davanın 'konusuz' kaldığını belirterek, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi ise CHP'nin 38'inci Olağan Seçimli Kurultayı'nın 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) nedeniyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Daire, Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine devam etmelerine karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına ilişkin dosya, karar tarihinden 56 gün sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Dosyanın Yargıtay'da incelemeye alınması bekleniyor. Yargıtay'ın yapacağı incelemenin ardından temyiz süreci tamamlanacak ve verilecek karar doğrultusunda dosyanın hukuki seyri netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Yargıtay, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultayı'nda Butlan Kararı Yargıtay'a Gitti - Son Dakika

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