CHP Kurultayı'nın İptali İçin Açılan Davada Tedbir Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Politika

CHP Kurultayı'nın İptali İçin Açılan Davada Tedbir Talebi Reddedildi

CHP'nin 3'üncü Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarıyla açılan dava kapsamında, mahkeme mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebini reddetti. İddialar arasında oy karşılığı para verilmesi ve rüşvet bulunuyor.

19.02.2025 18:08
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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, kurultayda oluşturulan CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebi reddedildi.

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 3'inci Olağan Kurultayı'nda delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılması sonrası Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

DİLEKÇE: TÜM SONUÇLARI İLE BİRLİKTE İPTAL EDİLMELİ

Savaş'ın avukatı tarafından sunulan dava dilekçesinde; yapılan araştırmalar neticesinde delegelere oy karşılığı ev ve araçlar verildiği, konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığı, bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğinin görüldüğü, kurultay döneminde ihale karşılığı delegelere para akışı sağlandığı ileri sürüldü. Dilekçede, yüzlerce kurultay delegesinin iradesinin rüşvet olguları çerçevesinde değiştirilmiş olmasına karşın 2 adayın bulunduğu seçimde 18 oy farkla mevcut genel başkan lehine kurultayın sonuçlandığı, bu nedenlerle öncelikle mevcut CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve kurultayın tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmesi talep edildi.

'İDDİASINI DELİLLERLE ORTAYA KOYMADI'

Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerde gerçekleştirilen genel kurul ile oluşturulan mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi. Kararda; ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı, ayrıca uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette ihtiyati tedbir de uygulanamayacağı, ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultayı'nın İptali İçin Açılan Davada Tedbir Talebi Reddedildi - Son Dakika

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