Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veli Ağbaba'ya, 29 Ekim 2021'de Çorum CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili kullandığı sözler nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 4'üncü Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Ağbaba'nın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › CHP'li Ağbaba'ya, Erdoğan'a sözleri nedeniyle tazminat kararı - Son Dakika

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