CHP\'li Ahmet Hakan Çal Belediye Başkanı Seçildi

Politika

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin CHP ilçesinde seçim yarışını önemli bir farkla önde bitiren CHP'li Ahmet Hakan, "Sizin güveniniz ve desteklerinizle Çal Belediyesi'ni birlikte yönetmek ve mutlu bir ilçe haline getirmek için seçildik" dedi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına göre CHP'li Ahmet Hakan 7 bin 392 oyla belediye başkanı seçildi. Rakibinin 2 bin 441 oy gerisinde kalan mevcut MHP'li Fethi Akcan ise 4 bin 951 oyla yarışı ikinci olarak tamamladı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Ahmet Hakan, "Siz üstünüze düşeni hür iradenizle demokrasiye sahip çıkarak yaptınız, benim görevim ise şimdi başlıyor. Hep birlikte çok iyi hizmetler yapacağımıza ve Çalımızı insan odaklı, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapmak için çalışacağız. Bugün Belediye Başkanı olarak seçilmiş olmanın ayrıcalığının ve ağır sorumluluğunun bilincindeyiz. Bize gösterilen ilgiye, sevgiye ve güvene layık olmaya çalışacağım. Sadece bize oy veren hemşerilerimizin değil, Çal'da yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye başkanıyız. Gönülleri birleştirdik, Çal'ımızın durumunu geliştirip değiştirmek için göreve hazırız. Hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz. Çalımızı, tarımda, hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sosyal ve kültürel alanlarda Denizli'nin marka ilçesi yapacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hepsini sizlerle birlikte yerine getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak Çalımızı yeniden inşa edeceğiz" dedi. - DENİZLİ