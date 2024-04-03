YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
CHP'li Ahmet Hakan Çal Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Ahmet Hakan Çal Belediye Başkanı Seçildi

CHP\'li Ahmet Hakan Çal Belediye Başkanı Seçildi

Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan seçimlerde CHP'li Ahmet Hakan, önemli bir farkla önde bitirerek belediye başkanı seçildi. Hakan, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Çal'ı insan odaklı, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapmak için çalışacaklarını belirtti.

03.04.2024 09:58  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin CHP ilçesinde seçim yarışını önemli bir farkla önde bitiren CHP'li Ahmet Hakan, "Sizin güveniniz ve desteklerinizle Çal Belediyesi'ni birlikte yönetmek ve mutlu bir ilçe haline getirmek için seçildik" dedi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına göre CHP'li Ahmet Hakan 7 bin 392 oyla belediye başkanı seçildi. Rakibinin 2 bin 441 oy gerisinde kalan mevcut MHP'li Fethi Akcan ise 4 bin 951 oyla yarışı ikinci olarak tamamladı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Ahmet Hakan, "Siz üstünüze düşeni hür iradenizle demokrasiye sahip çıkarak yaptınız, benim görevim ise şimdi başlıyor. Hep birlikte çok iyi hizmetler yapacağımıza ve Çalımızı insan odaklı, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapmak için çalışacağız. Bugün Belediye Başkanı olarak seçilmiş olmanın ayrıcalığının ve ağır sorumluluğunun bilincindeyiz. Bize gösterilen ilgiye, sevgiye ve güvene layık olmaya çalışacağım. Sadece bize oy veren hemşerilerimizin değil, Çal'da yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye başkanıyız. Gönülleri birleştirdik, Çal'ımızın durumunu geliştirip değiştirmek için göreve hazırız. Hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz. Çalımızı, tarımda, hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sosyal ve kültürel alanlarda Denizli'nin marka ilçesi yapacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hepsini sizlerle birlikte yerine getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak Çalımızı yeniden inşa edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ahmet Hakan Çal Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:50 Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
22:59 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar İstanbul'da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
08:10 Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti
05:17 Tayvan’da 7.4 büyüklüğünde deprem Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 10:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Ahmet Hakan Çal Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement