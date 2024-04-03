DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin CHP ilçesinde seçim yarışını önemli bir farkla önde bitiren CHP'li Ahmet Hakan, "Sizin güveniniz ve desteklerinizle Çal Belediyesi'ni birlikte yönetmek ve mutlu bir ilçe haline getirmek için seçildik" dedi.
Denizli'nin Çal ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına göre CHP'li Ahmet Hakan 7 bin 392 oyla belediye başkanı seçildi. Rakibinin 2 bin 441 oy gerisinde kalan mevcut MHP'li Fethi Akcan ise 4 bin 951 oyla yarışı ikinci olarak tamamladı.
Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Ahmet Hakan, "Siz üstünüze düşeni hür iradenizle demokrasiye sahip çıkarak yaptınız, benim görevim ise şimdi başlıyor. Hep birlikte çok iyi hizmetler yapacağımıza ve Çalımızı insan odaklı, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapmak için çalışacağız. Bugün Belediye Başkanı olarak seçilmiş olmanın ayrıcalığının ve ağır sorumluluğunun bilincindeyiz. Bize gösterilen ilgiye, sevgiye ve güvene layık olmaya çalışacağım. Sadece bize oy veren hemşerilerimizin değil, Çal'da yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye başkanıyız. Gönülleri birleştirdik, Çal'ımızın durumunu geliştirip değiştirmek için göreve hazırız. Hep birlikte kazandık, hep birlikte yöneteceğiz. Çalımızı, tarımda, hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sosyal ve kültürel alanlarda Denizli'nin marka ilçesi yapacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hepsini sizlerle birlikte yerine getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak Çalımızı yeniden inşa edeceğiz" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › CHP'li Ahmet Hakan Çal Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde seçim öncesi yaklaşık 15 kişinin tabanca ve uzun namlulu silahlarla havayı adeta taradıkları görüntüler savaş alanlarını aratmazken jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. AK Parti'den seçilen belediye başkanının yakınları ile DEVA Partisi'nin adayının yakınları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve güvenlik önlemleri alındı. İlçe genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alparslan Türkeş'in vefatının 27'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Yılmaz, Türk dünyasına bayrak olan Türkeş'in fikirlerinin önemine vurgu yaptı.
Erzincan'da Mart 2024 ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 144 olay meydana geldi. Bu olayların %96'sı aydınlatıldı. Ayrıca, yapılan faaliyetler sonucunda aranan şahıslar yakalandı, kayıp şahıslar bulundu ve suç unsurları ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet sitelerine erişim engellendi ve vatandaşlara siber suçlarla ilgili eğitimler verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.
Düzensiz göçle mücadele amacıyla Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gönderildi. Komandolar, sorumluluk bölgelerinde düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalamalarında aktif rol üstlenecek.
Van'da DEM Parti'den Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti'ye destek açıklaması yaparken, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise HÜDA PAR'a tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?