CHP\'li Ahmet Öküzcüoğlu ikinci kez başkanlığa seçildi

Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ikinci kez başkanlığa seçildi. Sonuçların ardından ilçe merkezinde kutlamalar düzenlenirken Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaşa seslendi.

Alaşehir'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li mevcut Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun yeniden belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla ilçede kutlamalar yapıldı. İlçe merkezindeki caddelerde uzun konvoylar düzenlenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Kutlamalar çerçevesinde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, meydanda toplanan kalabalığa seslendi. Öküzcüoğlu, "Bu belediyeyi kral değil kurallar yönetecek. Yol arkadaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Üzerime düşen yükün ağırlığının, sorumluluğunun farkındayım. Bana güveninizi, sarsmayacağım. Şan, şöhret peşinde olanlara inanmayın. Ne şan ne şöhretin peşindeyim. Allah benim canımı almadan önce ben kendimi öldürmüş biriyim. Allah beni hesaba çekmeden önce ben kendimi hesaba çekmişim. Halkıma hizmeti, hakkıma ibadet olarak görmüşüm. Artık rant belediyeciliği bitti, halk belediyeciliği başladı. Artık kurtlar sofrası bitti, Halil İbrahim Sofrası geldi. Şunu iyi bilin, Ahmet Öküzcüoğlu çalmaz, çaldırmaz. Ahmet Öküzcüoğlu boğazından haram lokma geçirmez. Allah'ın izniyle Mustafa Kemal'in askeriyim. İki mavi gözün ışığında ilerleyeceğim. Başınızı öne eğdirmedim, eğdirmeyeceğim" dedi. - MANİSA