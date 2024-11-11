CHP'li Akay, Karabük'teki Sorunları Bakan Kurum'a Aktardı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Akay, Karabük'teki Sorunları Bakan Kurum'a Aktardı

CHP\'li Akay, Karabük\'teki Sorunları Bakan Kurum\'a Aktardı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Çevre Bakanı Murat Kurum'a Karabük'teki sanayi sorunları, TOKİ projeleri ve hava kirliliği hakkında taleplerini iletti.

11.11.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Çevre Bakanı Murat Kurum'a, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Karabük'te yaşanan sorunları aktararak, Karabüklülerin taleplerini iletti.

Safranbolu Millet Bahçesi projesi ile Yenice ve Eskipazar'daki TOKİ konutları hakkında konuşan Milletvekili Akay, "Karabük,ağır sanayi hamlesinin yapıldığı bir bölge, Kardemir'le ilgili, biliyorsunuz, fabrikanın kurulmasıyla ilgili, bu bölgede bazı sıkıntılarımız, sorunlarımız var. Örneğin, Safranbolu'da başlanan bir millet bahçesi var. Safranbolulu hemşehrilerimiz millet bahçesinin bitmesini bekliyor. Yine, Yenice'de belediye bir alan tahsisi yapıyor, TOKİ projesinin hayata geçmesi bekleniyor. Yenice, ormanlarıyla meşhur bir ilçemiz ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip; siz de gayet iyi biliyorsunuz, ziyaretlerde bulundunuz. Eskipazar'da da bir TOKİ ihalesi olacak, ne zaman yapılacağını biz de merak ediyoruz, o TOKİ ihalesinin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz." dedi.

Milletvekili Akay, konuşmasında, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Türkiye diri fay hatlarının paleosismolojik yapısının incelenmesiyle ilgili bir platform kurulmuştu. Karabük'te de 35 kilometrelik yeni bir fay hattı tespit edildi, bu da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın haricinde. Ben, Sanayi Bakanından geçen yıl da bu yıl da rica etmiştim, oraya bir ödenek ayrılıp o fay hattının incelenmesini istemiştim. Çünkü Karabük nüfusunun yüzde 93'ü deprem bölgesinde ve konut stokunun büyük bir bölümü de aşağı yukarı 1970'lerde yapılmış, kentsel dönüşüme de ihtiyacı var yani Karabük'ün sizin özel ilginize, Bakanlığınızın özel ilgisine ihtiyacı var. Buradan da bu konuyu özellikle sizlerden istirham ediyoruz." İfadelerine yer verdi.

Karabük'te çinko üreten Marzinc firmasında yaşanan radyasyon ile ilgili Bakan Kurum'a çağrıda bulunan Milletvekili Cevdet Akay, " Bu fabrika atık malzemelerden çinko üretiyor. Orada en son Nükleer Düzenleme Kurumu bir ölçüm yaptı, radyasyon ölçümü, normalde 22'ler civarında olması gerekirken 180 ölçüldü ve eylül ayında fabrika geçici olarak kapatıldı, işçiler de ücretsiz izne gönderildi. Bu, bölgemiz için büyük bir sorun ve hemşehrilerimiz de buradaki tehlikenin nasıl sonuçlandırılacağını büyük bir tedirginlikle merak ediyorlar. Siz de dahil bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz. Temiz Hava Platformunun "Kara Rapor 2024" diye hava kirliliğiyle ilgili yaptığı bir çalışma var. "İller bazında 30 yaş üstü doğal nedenlerle olan ölümler içinde hava kirliliğine affedilen ölümler" diye bir listeleri var. Karabük'e baktığımız zaman da yüzde 11,69'luk bir oran var, hava kirliliğinden dolayı yılda 229 kişinin vefat ettiği tespit edilmiş. Çevrenin temiz tutulması, hava kirliliğinin önlenmesiyle ilgili özellikle de sanayi kuruluşlarıyla ilgili bir çalışma yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Akay, Karabük'teki Sorunları Bakan Kurum'a Aktardı - Son Dakika

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