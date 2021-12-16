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CHP'li Akın'dan kademeli elektrik tarifesi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın'dan kademeli elektrik tarifesi değerlendirmesi Açıklaması

16.12.2021 10:50
CHP'li Akın'dan kademeli elektrik tarifesi değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacağını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacağını savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, yeni yılda uygulanacak kademeli elektrik tarifesinde ilk kademenin 150 kilovatsaat olmasının dört kişilik hanelerin asgari 230 kilovatsaat tüketiminin altında kaldığı için "örtülü bir zam anlamına" geleceğini belirtti.

Son iki ayda kurda yaşanan artışın vatandaşın bütçesini altüst ettiğini savunan Akın, 2022 bütçesinin TBMM'ye sunulduğu 16 Ekim 2021'den bu yana geçen iki aylık süre içerisinde akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 18 defa zam yapıldığını ifade etti.

CHP'li Akın, şöyle devam etti:

"Son iki ayda benzin 7 defa, motorin 5 defa, LPG otogaz ise 6 defa zamlandı. Buna göre motorinin litresi 2 lira 32 kuruş, LPG'nin litresi 2 lira 25 kuruş, benzinin litresi ise 2 lira 96 kuruş arttı. Yalnızca son iki ayda bir depo benzinin maliyeti yaklaşık 150 lira, bir depo motorinin maliyeti yaklaşık 120 lira, bir depo LPG'nin maliyeti ise yaklaşık 115 lira arttı. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle yeni yıl gelmeden akaryakıt ürünlerine yeni zamların gelmesi de bekleniyor."

2022 yılında uygulanması planlanan tarifeli elektrik faturasıyla yeni bir zam hazırlığı yapıldığını ileri süren Akın, "Akaryakıt zamları yetmezmiş gibi şimdi kademeli tarife üzerinden elektrik faturalarına da bir zam hazırlığı yapılıyor. Türkiye'de dört kişilik bir hanenin asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak kabul edilirken, EPDK yetkilileri tarafından ilk kademenin 150 kilovatsaat olacağı yönünde açıklamalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

İlk kademenin düşük olması nedeniyle yeni yılla birlikte vatandaşın faturalarının artacağını öne süren Akın, şunları kaydetti:

"İktidar kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacak. İlk kademenin 230 kilovatsaatin altında olması durumunda vatandaşlar ya tüketimlerini azaltacak ya da zamlı faturaları ödemek zorunda kalacak. Başka bir deyişle ilk kademeyi 150 kilovatsaat yapmak en hafif tabirle zam kurnazlığıdır. Vatandaş zaten kışın doğal gaz faturası yüksek gelmesin diye kombiyi en düşük derecede yakarak ısınmaya çalışıyor. Şimdi de elektrik faturasında kademeyi aşmamak için geceleri karanlıkta mı otursun?"

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Akaryakıt, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Akın'dan kademeli elektrik tarifesi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Akın'dan kademeli elektrik tarifesi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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